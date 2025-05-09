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«МЮ» и «Тоттенхэм» разыграют трофей ЛЕ, «Челси» против «Бетиса» в финале ЛК, сборная Ротенберга победила, Николич – тренер марта в РПЛ, судья на класико и другие новости

«МЮ» и «Тоттенхэм» разыграют трофей ЛЕ, «Челси» против «Бетиса» в финале ЛК, сборная Ротенберга победила, Николич – тренер марта в РПЛ, судья на класико и другие новости

1. В Лиге Европы – английский финал! «Манчестер Юнайтед» забил 4 гола «Атлетику» на «Олд Траффорд», а «Тоттенхэм» обыграл «Буде-Глимт» в гостях – теперь клубы АПЛ разыграют трофей, а англичане получат 6 мест в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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