Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Приговор пересмотреть! Приговорить к смертной казни через повешение!Решать судьбу "по...
  • Аким Воземчук
    В качестве предупреждения о последствиях, можно поэкспериментировать и отработать на практике по Англии.Думаю что это..."Время сигналов з...
  • Аким Воземчук
    Англией можно пожертвовать,для правильного и адекватного мышления остальных .Думаю что мир от этого только выиграет.Лондон получил пр...

В России участилось количество жалоб на таксистов-извращенцев

В России участилось количество жалоб на таксистов-извращенцев

Чаще всего с неадекватным поведением водителей сталкиваются женщины.Пассажиры такси в России, в особенности женщины, стали все чаще сталкиваться с девиантным поведением со стороны водителей вплоть до сексуальных отклонений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх