В России участилось количество жалоб на таксистов-извращенцев

Чаще всего с неадекватным поведением водителей сталкиваются женщины.Пассажиры такси в России, в особенности женщины, стали все чаще сталкиваться с девиантным поведением со стороны водителей вплоть до сексуальных отклонений.
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