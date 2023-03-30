Украина хочет легкие танки FV101 Scorpion

Бронетранспортер FV103, прибывший на Украину в 2022 г. Фото Telegram / "Форпост" За последний год бронетанковому парку киевского режима был нанесен критический ущерб, и теперь он пытается любыми способами восполнить потери.
Популярные статьи
- Ночью ВС РФ нанесли удары по местам дислокации и складам ВСУ в Славянске и Краматорске
- Глава МИД ЮАР: Президент России - один из лидеров БРИКС, он приглашён на саммит, и исполнять решение МУС мы не собираемся
- Военкоры сообщили об уничтожении танков западного производства в «неприметном ангаре» в Запорожской области
Свежие комментарии