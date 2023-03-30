Военное обозрение

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Украина хочет легкие танки FV101 Scorpion

Украина хочет легкие танки FV101 Scorpion

Бронетранспортер FV103, прибывший на Украину в 2022 г. Фото Telegram / "Форпост" За последний год бронетанковому парку киевского режима был нанесен критический ущерб, и теперь он пытается любыми способами восполнить потери.

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