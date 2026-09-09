Look: Wisconsin family shocked by boa constrictor hiding in car engine

A Wisconsin family received a shock when what appeared to be a dirty hose near the engine of their car turned out to be a 4-foot boa constrictor.
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