Как «Русский уголь» с «ВаниноТрансУголь» судился Компания Русский уголь подаст в суд на ВаниноТрансУголь (ВТУ, входит в УК Колмар) для взыскания компенсации за одностороннее прекращение заключенного в начале 2023 г.