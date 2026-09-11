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Регион 29

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Спасатели нашли пропавшего мужчину на Зимнем берегу Белого моря

Спасатели нашли пропавшего мужчину на Зимнем берегу Белого моря

Мужчина не вышел на работу после поездки из деревни Козлы в микрорайон Экономия, а его катер нашли в 10 километрах от деревни Куя.

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