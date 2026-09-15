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Краевед Заярный: Ростов-на-Дону назвали в честь святого из Ростова Великого

Краевед Заярный: Ростов-на-Дону назвали в честь святого из Ростова Великого

Ростов-на-Дону носит имя святого, который никогда не бывал на донской земле. Об заведующий сектором выставок Ростовского областного музея краеведения Владислав Заярный рассказал «КП — Ростов-на-Дону».

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