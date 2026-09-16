Фильм "Как Иван в сказку попал": рассказываем, что получилось из кинопопытки привить детям любовь к русской культуре

В прокат выходит фильм "Как Иван в сказку попал". 12-летний Иван попадает в тридевятое царство, где «прокачивает» русских сказочных героев на западный лад: Колобок становится Бэтменом, Старуха — Чёрной Вдовой, а Емеля — Железным человеком.