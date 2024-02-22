«Рановато»: сын Сенчуковой отказался от первенца в 25 лет

Ранее источники сообщали о беременности его избранницы. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин Социальные сетиНа днях в СМИ прошла новость о том, что сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина готовится впервые стать отцом.