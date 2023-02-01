РИА Новости: Париж вновь решил повоевать против России

Внук знаменитого основателя Пятой республики Шарля де Голля — Пьер — сделал сразу несколько заявлений о своей поддержки России перед приездом в Москву, чтобы вместе с русскими отпраздновать 80-летие победы Советского Союза в Сталинградской битве.