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РИА Новости: Париж вновь решил повоевать против России

РИА Новости: Париж вновь решил повоевать против России

Внук знаменитого основателя Пятой республики Шарля де Голля — Пьер — сделал сразу несколько заявлений о своей поддержки России перед приездом в Москву, чтобы вместе с русскими отпраздновать 80-летие победы Советского Союза в Сталинградской битве.

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