ООН констатировала рост насилия над верующими в Украине

На заседании Совета безопасности ООН 17 ноября 2023 года, посвященного свободе религии в Украине, помощница Генсекретаря по правам человека Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) Илзе Брандс Кехрис констатировала рост насилия в отношении верующих.
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