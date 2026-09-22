Про гражданскую войну всё в точку...

Недавно я опубликовала цитату о том, Как большевики зашутили нашу страшную трагедию- гражданскую войну.
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