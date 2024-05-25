Эстафета ´Навстречу Победе´.

09 мая в День Победы 10 девушек УО ´Бобруйский государственный колледж имени А. Е. Ларина´ не остались в стороне и приняли участие в легкоатлетической эстафете ´Навстречу Победе´, посвященной 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Победе советского народа в Великой Отечественной войне и Году качества.