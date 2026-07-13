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Каллас: ЕС намерен включить в черный список по России 250 человек

Каллас: ЕС намерен включить в черный список по России 250 человек

Европейский союз не смог согласовать 21-й пакет санкций против Российской Федерации к встрече глав МИД стран - членов объединения в Брюсселе, но планирует включить в черный список 250 россиян в режиме промежуточных санкций.

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