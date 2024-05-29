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Закон, порядок, государство

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Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на Северском направлении

Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на Северском направлении

Нанесение артиллеристами массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения националистов позволяет поддерживать штурмовые действия подразделений Южной группировки войск.

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