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Закон, порядок, государство

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ВСК назвал стоимость ОСАГО на новые сани для Деда Мороза в 2024 году

ВСК назвал стоимость ОСАГО на новые сани для Деда Мороза в 2024 году

ОСАГО является обязательным видом страхования, и даже Дед Мороз не может стать исключением. В преддверии новогодних праздников в Страховой Дом ВСК обратились помощники главного новогоднего волшебника с просьбой рассчитать стоимость страховки для его новых саней.

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