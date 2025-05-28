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Дзен Дневник

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На вилле на Бали Макса Фадеева живут посторонние люди в большом количестве

На вилле известного российского продюсера Максима Фадеева проживают посторонние люди. Некоторое время назад музыкант приобрел шикарное жилье на острове Бали — небольшой отель, который он преобразовал в соответствии со своими предпочтениями, создавая уединенное место для отдыха с просторной территорией.

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