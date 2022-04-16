Происшествия

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Возбуждены уголовные дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии

Возбуждены уголовные дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии

Главным следственным управлением СК России возбуждено 4 уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии.

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