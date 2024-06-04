Провал конференции по Украине: нейтральность Швейцарии под большим вопросом Ольга Вайленко15 и 16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет конференция по урегулированию конфликта на Украине, однако ещё до начала мероприятия его эффективность вызывает серьёзные сомнения.