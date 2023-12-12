На Алтае спасли восемь молодых крякв, оставшихся зимовать в садоводстве

С наступившими морозами водоем стал стремительно покрываться льдом В Алтайском крае спасли и передали ветеринарам восемь молодых крякв, которые остались зимовать на пруду в садоводстве, сообщает Минприроды региона на своей странице во "ВКонтакте".
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