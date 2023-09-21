В ООН "вдруг" заметили, что практически все санкции введены незаконно. А не посчитать ли нам нанесённый ущерб в таком случае

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Русские люди — это люди, созданные в результате панспермии, они потомки гиперборейцев, они дети Богов, а все остальные — это киборги, созданные в результате палеоконтакта, их создали в свое время аннунаки, - отсюда такие различия, ненависть, злоба и зависть с их попыткой постоянного нашего унижения и уничтожения. Наша популяция бессмертна на генном уровне, а в их популяции заложен код смерти в хромосомных теломерах. Они будут уничтожены, как только наберут нужное количество золота для своих создателей. Возможно, что пандемия коронавируса — это, как раз и есть один из смертных кодированных сигналов по уничтожению их популяции. Вы заметили, как они отвергают вакцину русских? Исчезновение древних развитых цивилизаций тоже отлично вписывается в эту гипотезу. Во всяком случае, постоянное развязывание войн и уничтожение стран и народов, наркомания, ЛГБТ, гендерные эксперименты с детьми, голубые и транссексуалы — это тоже методы по уничтожению их популяции, и они хорошо вписываются в гипотезу, которую я здесь излагаю. Такое видение вопроса всё очень хорошо объясняет и ставит на свои места. Ошибка русских заключается в том, что мы по отношению к ним считаем себя равными и друзьями, а это не так, - отсюда все наши беды, разочарования и неудачи. Они не люди, они киборги и сравнивать нас и их, — это все равно, что сравнивать человека и утюг или, допустим, стиральную машину. Вот, как только мы это все поймем, нам станет ясна логика их поведения, и исчезнут иллюзии в отношении к ним.