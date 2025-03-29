Оперативниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже 3,5 млн рублей из иномарки в Москве

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из Отдела МВД России по району Арбат, при силовой поддержке подразделения СОБР Росгвардии задержали 44-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы из салона автомобиля.