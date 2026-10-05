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Пятерых детей Фила Коллинза собрали в Швейцарии, когда он оказался на грани смерти: почему для Лили эта встреча была особенной

Пятерых детей Фила Коллинза собрали в Швейцарии, когда он оказался на грани смерти: почему для Лили эта встреча была особенной

Когда состояние Фила Коллинза стало настолько тяжёлым, что врачи обсуждали, продолжать ли диализ, его многолетний менеджер Тони Смит собрал в Швейцарии всех пятерых детей музыканта.

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