ISW: Покровскую «фортецю» будут брать с двух направлений

Константин Ольшанский 17 января 2025 г., 21:58 Вашингтонские OSINT-аналитики уже моделируют наступление ВС РФ на Днепропетровск Подразделения группировки «Центр» продвинулись к Покровску со стороны Зверева, до границ главной на сегодня украинской «твердыни» с юго-запада осталось чуть более 2 км.