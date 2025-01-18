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Русский Днепропетровск

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  • Евгений Саваровский
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    Запад вообще не имеет права указывать,Украина не их часть!Запад снова требу...

ISW: Покровскую «фортецю» будут брать с двух направлений

Константин Ольшанский 17 января 2025 г., 21:58   Вашингтонские OSINT-аналитики уже моделируют наступление ВС РФ на Днепропетровск Подразделения группировки «Центр» продвинулись к Покровску со стороны Зверева, до границ главной на сегодня украинской «твердыни» с юго-запада осталось чуть более 2 км.

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