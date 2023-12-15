В США заявили об изменении тактики операций Израиля в Газе

Последующие операции Израиля в секторе Газа будут отличаться от тех, что они проводили ранее. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил журналистам на посвященном поездке помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль телефонном спецбрифинге представитель американской администрации.