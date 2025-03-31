Пушилин: ВС России доминируют на фронтах ДНР, несмотря на контратаки ВСУ

Вооружённые силы России продолжают доминировать на фронтах ДНР, несмотря на то что боевики ВСУ на подступах к Дзержинску и в Часовом Яре пытаются контратаковать, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава республики Денис Пушилин.
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