Явка на выборах президента в Архангельской области превысила 51 процент

По данным облизбиркома на 20:00 16 марта, в общей сложности свои голоса отдал 436 961 житель ПоморьяПо данным облизбиркома на 20:00 16 марта, в общей сложности свои голоса отдал 436 961 житель ПоморьяНа участки пришли проголосовать 345 905 человек (46, 39 процента).