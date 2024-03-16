Явка на выборах президента в Архангельской области превысила 51 процент

По данным облизбиркома на 20:00 16 марта, в общей сложности свои голоса отдал 436 961 житель ПоморьяПо данным облизбиркома на 20:00 16 марта, в общей сложности свои голоса отдал 436 961 житель ПоморьяНа участки пришли проголосовать 345 905 человек (46, 39 процента).
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