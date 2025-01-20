Трамп захотел поговорить по телефону с Путиным после инаугурации. Что он планирует обсудить?

CNN: Трамп хочет провести разговор с Путиным после вступления в должность Избранный президент США Дональд Трамп дал поручение своей команде устроить после инаугурации 20 января телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии