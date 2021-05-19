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Роза Чемерис: «Отставка Олега Гуменюка — это необходимое для Владивостока решение

Роза Чемерис: «Отставка Олега Гуменюка — это необходимое для Владивостока решение

Политик напомнила, что тезис «пора менять мэра» она озвучила еще в середине апреля на пресс-конференции по поводу участия в предвыборном голосовании партии «Единая Россия».

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