Расчеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили военную технику и живую силу подразделений ВСУ в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР.
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