Для каких красноармейцев война официально закончилась только 11 мая 1945 года

11 мая 1945 года, на два дня позже официальной даты окончания войны, завершилась Пражская стратегическая наступательная операция, в ходе которой была разгромлена германская группа армий «Центр», часть сил группы армий «Юг», освобождена Чехословакия и ее столица Прага.
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