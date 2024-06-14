Для каких красноармейцев война официально закончилась только 11 мая 1945 года

11 мая 1945 года, на два дня позже официальной даты окончания войны, завершилась Пражская стратегическая наступательная операция, в ходе которой была разгромлена германская группа армий «Центр», часть сил группы армий «Юг», освобождена Чехословакия и ее столица Прага.