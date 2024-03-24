Вознаграждения добровольцам на СВО 2024: от 1 390 суточных до 242 000 за ранение и гробовых Ирина ОрлонскаяСемьи российских военных активно ищут информацию в интернете о возможных новых выплатах для участников боевых действий на территории Украины.