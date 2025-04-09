ИИ займутся в Думе

В Госдуме создали межфракционную рабочую группу по разработке законов о применении ИИ. В ее состав вошли представители всех фракций, она займется законодательным обеспечением национально ориентированного ИИ и будет работать до конца срока полномочий восьмого созыва.
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