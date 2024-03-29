США и НАТО ведут милитаризацию Арктики уже десять лет

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (РАН) Александр Степанов заявил, что США и страны НАТО, чтобы насытить военной инфраструктурой приграничные с Россией страны, уже десять лет ведут милитаризацию Арктики, – сообщает в субботу, 30 марта, ТАСС.