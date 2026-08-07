В Липецке хирурги спасли беременную женщину и ребёнка

Во время операции врачи обнаружили перекрут маточной трубы, который вызывал симптомы острого живота. Пациентку оперировали заведующий отделением гинекологии Артем Мешков и заведующий отделением хирургии Павел Сундеев.
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