Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тёма Лебедев призвал либералов задуматься о жизни простых пенсионеров

Тёма Лебедев призвал либералов задуматься о жизни простых пенсионеров

БлокнотРУ Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал затруднительную ситуацию, в которой оказались пенсионеры из Красного Яра Ростовской области.

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