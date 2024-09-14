Шефы завтрашнего дня

Кто будет создавать гастрономические шедевры завтра? В NOVIKOV Space предложили заглянуть в будущее и организовали гала-ужин, завершающий уникальный образовательный кулинарный курс Школа Шефа х All Stars Asia.
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