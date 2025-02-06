Россия сформирует фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

Новак: РФ создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
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