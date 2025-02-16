На Кипре рассказали о планах по вступлению в НАТО

Вопрос о вступлении Кипра в НАТО сейчас не обсуждается в парламенте страны. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Прогрессивной партии трудового народа Кипра, обладающей второй по величине фракцией в палате представителей республики.
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