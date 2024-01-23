В Британии оценили российскую охоту за военными объектами на Украине: «Колоссальный ущерб»

ЛОНДОН, 23 января, ФедералПресс. Российская армия уничтожила на Украине пусковые установки ПВО IRIS-T, которые производит и поставляет Киеву Германия, заявляет британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
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