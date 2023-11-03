Собянин: неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс. человек

Свыше 220 тысяч человек стали гостями III Московской недели интерьера и дизайна, проходившей с 28 по 31 октября в центральном выставочном зале «Манеж», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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