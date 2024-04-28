Daimler Trucks: забастовки не будет

Производитель грузовиков Daimler Truck беспрепятственно продолжит их выпуск в США. Ранее возникла угроза остановки производства из-за угроз профсоюза United Auto Workers (UAW) вывести на забастовки более 7300 рабочих на шести заводах.
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