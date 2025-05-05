ФСБ раскрыла архивы о связях униатской церкви с бандподпольем ОУН*

ФСБ России опубликовала архивные материалы, которые проливают свет на подрывную деятельность украинской греко-католической церкви и её связи с Организацией украинских националистов* сразу после Великой Отечественной войны.
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