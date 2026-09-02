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Мультиюридическая структура становится проблемой для криптобизнеса

Мультиюридическая структура становится проблемой для криптобизнеса

Криптовалютные компании редко остаются в рамках одного юридического лица. По мере роста им приходится создавать холдинговые, казначейские и операционные структуры в разных странах из-за требований лицензирования, налогов, банковского обслуживания и привлечения инвестиций.

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