Собянин: Первую очередь промышленного технопарка ввели в «Алабушеве»

Вторую очередь технопарка в «Алабушеве» введут осенью 2026 годаМэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что три корпуса введено в эксплуатацию на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», это позволит создать более тысячи рабочих мест.
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