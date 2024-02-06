Собянин: Первую очередь промышленного технопарка ввели в «Алабушеве»

Вторую очередь технопарка в «Алабушеве» введут осенью 2026 годаМэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что три корпуса введено в эксплуатацию на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», это позволит создать более тысячи рабочих мест.