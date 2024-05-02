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Деррик Джонс: «Меня не взяли на драфте, но я пробился туда, где не должен был оказаться»

«Когда я пришел в состав «Маверикс» прошлым летом, тренер Джейсон Кидд сказал, что мне придется побороться за место в составе.

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