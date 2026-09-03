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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Страшила жуткая!»: 4 года любви с женатым Макаревичем, 4 мужа и детдомовец – Как живёт Ксения Стриж в свои 59

Шоу-бизнес: «Страшила жуткая!»: 4 года любви с женатым Макаревичем, 4 мужа и детдомовец – Как живёт Ксения Стриж в свои 59

Есть голоса, которые не спутаешь. Хрипловатый, тёплый — именно такой тембр у Ксении Стриж. В 90-х она была кумиром молодёжи, её вечерние эфиры ждали, как встречи с другом.

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