Шоу-бизнес: «Страшила жуткая!»: 4 года любви с женатым Макаревичем, 4 мужа и детдомовец – Как живёт Ксения Стриж в свои 59

Есть голоса, которые не спутаешь. Хрипловатый, тёплый — именно такой тембр у Ксении Стриж. В 90-х она была кумиром молодёжи, её вечерние эфиры ждали, как встречи с другом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Культурология.рф62 подписчика
Свежие комментарии
- ВП История и археоло...
- LD Шоу-бизнес: Кидал...
- Кино: Тайна попул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым