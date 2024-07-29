Маск: Философия вице-президента Харрис подразумевает уничтожение человечества

Миллиардер Маск раскритиковал кандидата в президенты США Харрис за её идеологию.Объявившая о своём намерении бороться за президентское кресло на предстоящих выборах заместитель американского лидера Камала Харрис мечтает о значительном сокращении численности людей на планете.