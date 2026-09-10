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Блогеру придется заплатить штраф за то, что он назвал Самбурскую эскортницей

Блогеру придется заплатить штраф за то, что он назвал Самбурскую эскортницей

youtube.com/НЕМАГИЯ Алексей Псковитин Решение суда первой инстанции по иску Настасьи Самбурской к блогеру Алексею Псковитину осталось без изменений.

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