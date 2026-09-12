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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» представил третью форму. Дизайн вдохновлен комплектом 1993 года

« Челси » представил третий комплект формы на сезон-2026/27. Форма от Nike выполнена преимущественно в белом цвете с тонкими красными вертикальными полосами и синими деталями на воротнике и рукавах.

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